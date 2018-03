14.03.2018, Köln, Stadthalle Mülheim

»Was für Superkräfte hättest du gerne?« Auf der Lit.Cologne wird nicht lange gefackelt, da geht es direkt zu den entscheidenden Fragen. Natürlich sitzen hier an diesem Abend Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson , sein Übersetzer Gerd Köster und Moderator Philipp Schwenke und nicht Günter Grass. Letzterem wäre das Kommen auch schwer gefallen, aber man stelle sich vor, er würde an selber Stelle nach Superkräften gefragt worden, das wäre mal ein veritabler Einstieg in den Abend gewesen!

»Ich wär gern unsichtbar«, meint der leger gekleidete Dickinson neben dem adretten Schwenke. Ihn störe nämlich, so der Maiden-Sänger, dass er in Pubs immer wieder halb erkannt angesprochen werde, zur Erhellung seinen Namen sagen würde und darauf Reaktionen ernte wie »Ah, mein Vater ist ein großer Fan von dir!« oder »Oh, ich dachte, du wärst tot!«.

Dickinson ist ganz er selbst: Schelmisch, rastlos, selbstironisch. »Wo ist meine blöde Harry-Potter-Brille?« fragt er vor dem Fan-Publikum in der heute plüschig-retrofuturistisch anmutenden, bestuhlten Mülheimer Stadthalle und kramt demonstrativ. Dann nimmt er seine Autobiographie und deklamiert mit weit von sich gestreckt aufgeschlagenem Buch wie ein Schauspieler zu Shakespeares Zeiten – Dickinson ist auf der Bühne und da nimmt ihm keiner das Zepter aus der Hand.

Direkt geht es um die Anfänge von Iron Maiden. Um ein bizarres Hin- und Herrücken der Monitor-Boxen in Rivalität mit Bandchef Steve Harris und darum, wie die Band eine »Familie im umgekehrten Sinne« darstelle: Sie waren keine Schulfreunde, sie sind in die Band quasi wie in die Mutter hineingekrochen (statt aus ihr heraus geboren zu werden) und haben seitdem gelernt, mit den Eigenheiten des jeweils anderen klar zu kommen.

Und dann gibt es noch Manager Rod Smallwood und sein »Schweinchengrinsen«. »Theoretisch arbeitet er für uns...«, erklärt Dickinson die Konstellation. Doch Smallwood sei ein guter Manager und »ein guter Manager ist (wie ein guter Fußball-Trainer) ein Manager der Informationen.« Mittlerweile wisse aber auch die Band, wo der Hase lang liefe und kenne seine Tricks.

Selbst die Krebs-Geschichten von Dickinson wissen zu erheitern, das Lachen bleibt einem aber immer wieder im Halse stecken. Dickinson ist kein Mensch, der aufgibt. Er sei zu blöd, um aufzugeben, sagt er selber. Stattdessen schmeißt er sich wie immer voll rein und hat den Krebs am Ende niedergerungen. Dass es kein Spaziergang war, kann man sich vorstellen, aber Dickinson erzählt es, wie auch die anderen Situationen und Stationen seines Lebens, immer ein wenig cartoonesque und derart lebensfroh, dass es fast therapeutische Züge hat. Er selber habe sich nämlich auch immer so verhalten, als könne man sich am Krebs anstecken, so sehr sei er auf Distanz gegangen, wenn jemand davon erzählt habe, derart schwer erkrankt zu sein. Heute aber redet er lang und anhaltend bis ins Detail darüber und wird damit beim Publikum bleibenden Eindruck hinterlassen. Allein die Beschreibung seiner »fäkalen Impaktion« als Nebenwirkung der Medikation setzt unglaubliches Kopfkino in Gang.

Abschließend kommt der Saal dann noch in den Genuss eines Vocal-Coachings, als Dickinson nämlich von seinen Anfängen als Sänger berichtet und wie er technisch von den Produzenten Martin Birch (»The Number Of The Beast«) und Tony Platt (»Shock Tactics«) geformt wurde. Noch bei der Band Samson sei Dickinson nämlich ein Sänger gewesen, der stolz darauf war, wie Ian Gillian zu klingen. Platt hätte ihm dann gesagt, er solle mal eine Quinte höher probieren. Das klänge ja wie Falsett, hätte Dickinson gemeint, worauf Platt nur sagte: »Push!«. Vom Ergebnis seien alle ganz angetan gewesen, nur Dickinson selber hasste es. »Das bin nicht ich!«, hatte er gegrummelt, »ich klinge wie Ian Gillian!«. Erst langsam hätte er begriffen, dass er gerade gelernt hatte, wie er selber zu klingen.

Mit Martin Birch habe er dann für »The Number Of The Beast« ganze zwei Tage an den ersten zwei Zeilen des Titelstücks herumgedoktert. Er habe vor Wut Stühle durch das Studio geworfen, aber Birch bestand darauf: »Ich nehm dir so nicht ab, dass du gerade den Teufel gesehen hast.« Es ging immer nur um »I left alone my mind was blank/I needed time to think to get the memories from my mind«. Kurz zuvor hatte Birch Black Sabbath mit Ronnie James Dio aufgenommen. »Ronnie hatte dasselbe Problem«, sagte Birch. »Was, Ronnie hat den Teufel gesehen?!?«, erwiderte Dickinson. Für das Publikum in der Mülheimer Stadthalle ist die Lesung nach anderthalb Stunden schneller rum, als ihnen lieb war. Einem Erzähler wie Bruce Dickinson können gerade Maiden-Fans ewig zuhören und er scheint über ein ebenso unerschöpfliches Repertoire an Geschichten zu verfügen.