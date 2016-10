Mondlandung, Woodstock, Vietnam-Krieg, Nixon und die Manson-Familie – kaum eine Ära steht in der US-Amerikanischen Geschichte derart für Auf- und Umbruch, wie das Ende der Sechzigerjahre. Dass uns 2K Games mit »Mafia III« ausgerechnet in diese turbulente Zeit schmeißt, ist kein Zufall, verstanden sich doch bereits die ersten Teile der populären Serie als detaillierte Sittengemälde längst vergangener Epochen. Dementsprechend lässt es sich das Spiel auch hier nicht nehmen, einmal mehr das politische und gesellschaftliche Klima seines Handlungsrahmens zu reflektieren. Eine Ambition, für die es sich auch mit den schändlichen Aspekten dieser Ära zu beschäftigen galt und die Entwickler dazu veranlasste, bereits vor Beginn des eigentlichen Spiels darauf hinzuweisen, dass man keineswegs die rassistischen Ansichten teile, denen sich der afroamerikanische Protagonist des Spiels stellenweise ausgesetzt sieht.

Nach seiner Rückkehr aus dem Vietnam-Krieg zieht es Lincoln Clay zurück in die Kreise seines kriminellen Ziehvaters Sammy Robinson, der in New Bordeaux – einer fiktiven Version von New Orleans – das Delray Hollow unter seiner Kontrolle hält. Anhaltende Probleme mit dem haitianischen Mob setzen Sammy zunehmend unter Druck und zwingen schließlich auch Lincoln zum Einschreiten. Als weitaus problematischer stellen sich indes die Schulden bei der launischen Marcano-Familie heraus – die prekäre Situation droht zu eskalieren. Wie bereits in den Vorgängern gehört die stimmungsvoll erzählte Geschichte auch in »Mafia III« zu den Höhepunkten des Spiels. Während man bisher vor allem Klassikern wie »Good Fellas« oder der »The Godfather«-Trilogie nacheiferte, findet 2K mit dem dritten Teil der Reihe erstmals einen wirklich eigenständigen Ton, der charmant das Mitternachtskino der 70er und 80er Jahre beschwört.



Spielerisch verliert sich »Mafia III« trotz seiner stimmungsvollen Grundlage schnell in repetitiver Fleißarbeit. Das mag insofern Sinn ergeben, als dass Lincoln Clay in den dokumentarisch aufgezogenen Zeitsprüngen als eine unaufhaltsame Naturgewalt portraitiert wird, die das kriminelle Milieu von New Bordeaux sukzessive in den Abgrund reißt, hätte aber zugunsten der Abwechslung durchaus etwas freier interpretiert werden dürfen. So räumen wir in erster Linie ein feindliches Lager nach dem anderen aus, weisen die übernommenen Geschäfte unseren PartnerInnen zu und verbringen eine Menge Zeit hinter dem Steuer, um von A nach B zu gelangen. Damit bleibt »Mafia 3« stellenweise erstaunlich weit unter seinen Möglichkeiten. Ob das unverbrauchte Setting, der stimmungsvolle Lizenz-Soundtrack und die cineastisch erzählte Handlung gänzlich darüber hinwegtäuschen können, muss jeder für sich selbst beurteilen.