Wie bist du zum Sticken gekommen?

Als Kind war ich sehr kreativ, habe immer gemalt und gezeichnet, was leider in meiner Schulzeit völlig untergegangen ist. Nach der Schule hatte ich endlich ein bisschen Zeit, bevor die Uni anfangen sollte, und wollte unbedingt wieder kreativ werden. Glücklicherweise bekam ich zu Weihnachten einen Gutschein für ein Nähgeschäft in meiner Gegend, und als ich die Stickrahmen sah, dachte ich, »das musst du ausprobieren!«. Ich wusste allerdings lange überhaupt nicht, was ich da tat.



Wie kommst du auf deine Ideen und Motive?

Schwer zu sagen. Ich tagträume über die Pflanzen, die ich gern besäße, oder denke mir neue Varianten von den Pflanzen aus, die ich schon habe. Ich habe einen Haufen Kakteen, also entstehen die meisten Ideen wohl daraus.



Was glaubst du, welche Rolle spielt Stickerei im heutigen Diskurs der Stärkung der Frauenrechte?

Eine gigantische. Stickerei ist harte Arbeit, es ist anstrengend und zeitraubend. Du musst Geduld üben. Es ist etwas, worauf man stolz sein sollte, nicht etwas, dessen man sich schämen sollte - was übrigens ein mir vertrautes Gefühl ist, weil ich oft als ganz schön alt für mein Alter, oder einfach als langweilig bezeichnet worden bin. Stickerei wird immer als Hobby nur für Frauen abgestempelt, worin viele etwas Negatives sehen, aber ich sehe sie nur positiv: die Sticker-Community, ob man nun wie ich Pflanzen stickt, oder irgendetwas ganz anderes, ist etwas Besonderes: man kann zusammenkommen und etwas schaffen, ohne Vorurteile, nur mit Wertschätzung und Unterstützung füreinander.



Welche Reaktionen bekommst du in den sozialen Medien auf deine Kunstwerke?

Sehr positive! Am meisten liebe ich es, wenn Leute mir erzählen, dass sie dadurch selbst angefangen haben zu sticken. Manchmal kommen auch sehr seltsame Dinge wie »dieser Kaktus sieht aus wie meine unrasierten Beine«. Da musste ich ziemlich drüber lachen.



Was kann Stickerei, was andere Medien nicht können?

Ich finde den Aspekt der Textur ziemlich einzigartig. Es ist Wahnsinn, was man alles mit gewöhnlichen Baumwollfäden anstellen kann: einen Haufen kleiner Knoten machen und so eine Knospe nachahmen, oder einen einzigen Faden verwenden, um verschiedene Farbtöne miteinander zu verschmelzen wie man es auf Katzenfell sieht - den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!



Ist Stickerei das neue Punk der jungen, modernen und weiblichen Kunst im Internet?

Ich finde schon. Ich sehe viele feministische Arbeiten online, die ihre Message wirklich rüberbringen, besonders, wenn es um Dinge in der Gesellschaft geht, die konkret Frauen betreffen. Ich hab viele Stickerei gesehen, die Hillary Clinton unterstützen. Zum Beispiel hat Trump ja Hillary eine »nasty woman« genannt - ich habe mindesten 10 verschiedene Künstlerinnen gesehen, die diese zwei Worte im Rahmen ihrer Werke gestickt haben. Die Aussage ist dabei immer »ja, und?« Stickerei ist ein super Medium für eigentlich alle, die durch Werte oder Ansichten verbunden sind, und das nach außen tragen wollen.



