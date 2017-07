Das Genre ist dasselbe. Aber wenn ich Aufwand und Technik vergleiche, gibt es immense Unterschiede. »Valerian« war bislang meine größte Herausforderung. Vor 20 Jahren drehten wir für »Das fünfte Element« 188 Einstellungen mit Spezialeffekten, dieses Mal waren es 2734 – die 15-fache Arbeit. Noch vor fünf Jahren wäre es nicht möglich gewesen, »Valerian« so zu produzieren, wie ich es im Sinn hatte.

Die Verfilmung der Comicreihe »Valérian Et Laureline« war lange mein Traum. Als ich die Comics in den 1970er-Jahren las, waren ihre Geschichten geradezu revolutionär. Schon allein, weil es nicht nur einen männlichen Protagonisten, sondern auch eine weibliche Heldin gab. Die suchte man in Comics und Science-Fiction-Geschichten sonst vergeblich. Mich haben die beiden nie losgelassen, und so fragte ich mich über viele Jahre, ob und wie sich eine Adaption umsetzen ließe.Ich würde sagen: James Cameron. Ganz im Ernst. Er treibt die Technik auf dem Gebiet der Spezialeffekte immer weiter voran. Er und Peter Jackson und all die Leute bei Firmen wie ILM und Weta waren es, die »Valerian« ermöglich haben. Sie erfinden und entwickeln die Werkzeuge, die durchgeknallte Leute wie ich brauchen, um ihre Ideen umzusetzen.Man könnte den Film eher als Gegenstück bezeichnen. Er lässt sich kaum mit Filmen von Marvel oder DC vergleichen. Dahinter steht eine riesige Maschinerie, alles ist straff durchorganisiert. Bei mir geht es chaotischer zu, und ich brauche länger, weil ich mich mit Kreativen umgebe, die sich am Arbeitsprozess beteiligen. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Vorschlägen, deswegen hat sich »Valerian« während seiner Entstehung auch dauernd verändert. Abgesehen davon erzähle ich keine Superhelden-Geschichte.Es gibt zwei Protagonisten – einen Mann und eine Frau. Sie sind Weltraum-Agenten, also eigentlich Cops, die einen Fall zu lösen haben. Die Konstellation ist quasi »›Starsky und Hutch‹ meets ›Mr. & Mrs. Smith‹«. Dazu kommen eine große Portion Humor und die Frage, ob unser Titelheld seine Kollegin am Ende für sich gewinnen kann. Er ist nämlich ganz schön in sie verschossen. Es können noch so viele Aliens in dem Film auftauchen, am Ende dreht sich alles um die Dynamik zwischen den beiden.