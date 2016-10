Wir verlosen 2 Blu-ray Discs von »Louis de Funès – Balduin Collection«.

Wie kein anderer verstand es Louis de Funès, die Lachmuskeln seines Publikums mit seinen cholerischen Anfällen und wunderbaren Grimassen zu strapazieren. Mit den Komödien Louis, das Schlitzohr (1965) und Die große Sause (1966) wurde de Funès innerhalb von zwei Jahren zum populärsten Komiker Frankreichs und schaffte es durch seine zeitlosen Komödien auch im europäischen Ausland Erfolge zu feiern.





Das 3-Disc Set »Louis de Funès – Balduin Collection« erscheint am 20. Oktober 2016 auf Blu-ray.





Weitere Verlosungen findet ihr

In »Balduin der Trockenschwimmer« entlässt der aufbrausende Firmenchef einer Bootswerft den tollpatschigen Konstrukteur Castagnier. Als Castagnier für einen seiner Entwürfe einen bedeutenden Preis erhält, muss der Firmenchef Fourchaume über seinen Schatten bringen und Castagnier bitten wieder für ihn zu arbeiten. Fortan arbeiten sie als gleichwertige Partner in der Bootswerft. Als eine Schiffstaufe jedoch augenscheinlich durch ein Missgeschick Castagniers misslingt, gerät Fourchaume außer sich und jagt dem armen Castagnier hinterher.In »Balduin, das Nachtgespenst« entdeckt der Kunsthändler Balduin Mezeray auf dem Rücken eines alten Mannes eine Tätowierung des berühmten Künstlers Modigliani. Das große Geschäft witternd bittet Balduin den alten Mann ihm das Kunstwerk zu verkaufen. Dieser willigt zögernd ein, allerdings unter der Bedingung das Balduin ihm hilft sein Haus zu renovieren. Das Haus entpuppt sich als baufälliges Schloss und der alte Herr als eigenwilliger Graf. Die beiden müssen sich miteinander arrangieren und lernen dabei völlig neue Seiten aneinander kennen.In »Balduin, der Ferienschreck« erhält der Sohn des Internatsleiters Balduin Bosquier am Ende des Schuljahres eine Fünf in Englisch. Für den ehrgeizigen Vater eine Schande. Er verdonnert seinen Sohn Philippe dazu seine Ferien bei Bekannten in Schottland zu verbringen, um sein Englisch aufzubessern. Im Gegenzug soll die 18-jährige Shirley in ihren Ferien bei den Bosquiers leben. Doch Philippe und Shirley lassen sich den Tauschhandel nicht gefallen. Philippe schickt an seiner Stelle einen Freund nach Schottland und Shirley nimmt schon nach einigen Tagen reiß aus. Es beginnt eine turbulente Suche nach den Kindern, die einige Überraschungen parat hält.