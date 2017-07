Der deutsche Begriff für das Tier namens Wolverine ist »Vielfraß« – für Superhelden-Verhältnisse allerdings eine etwas uncoole Bezeichnung für einen Mutanten, dem Klingen aus den Fingerknöcheln wachsen. In »Logan« ist der Lack des Titelhelden allerdings auch schon ein bisschen ab. Wir schreiben das Jahr 2019, die X-Men gibt es nicht mehr, und Logan muss sich mit dem greisen Professor Xavier in der Wüste verstecken. Hier treffen sie auf Laura, ein Mädchen mit ähnlichen Superkräften, dem eine dieser hochgerüsteten Armadas auf der Spur ist, wie sie diesen halbstaatlichen Forschungsorganisationen aus der Zukunft immer zur Verfügung stehen.»Logan« ist der dritte Wolverine-Film und der insgesamt zehnte in der X-Men-Reihe – Hugh Jackman hat angekündigt, die Rolle ab jetzt nicht mehr spielen zu wollen. Schade, denn so deutlich wie hier kam der Gegensatz zwischen aggressiver Bestie und weichherzigem Menschenversteher noch nie zur Geltung. Die schnörkellose Handlung und die zerklüfteten Gesichter der Schauspieler sorgen dafür, dass sich »Logan« eher wie ein klassischer Western als wie eine Comicverfilmung anfühlt. Eine, in der sich die ultramännliche Seite der beliebten Figur durch verstärkte Sentimentalitäten ausdrückt. Wenn nicht gerade Blut fließt, fließen Tränen.