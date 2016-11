und flugs in Skills und Moves investiert werden muss, damit ich dem Ansturm der Horden weiterhin Paroli bieten kann. Denn die Häscher-Infanterie hat nicht nur eine irrwitzige Kondition, sondern auch ständig neue Kostümideen. Ja selbst die Schwerkraft paktiert mit dem Feind. Weshalb sonst sollten die Walrosse nach dem Rutschen Momente lang falkengleich in der Luft stehen, bevor sie einen ins Pfannkuchenformat pressen? So stressig all das klingen mag: Der sportliche Ehrgeiz überlagert selbst im härtesten »Lichtspeer«- Level jeden Frust. Dem prompten Respawn im selben Spielabschnitt und dem Verzicht auf einen Game-over-Kahlschlag sei Dank.