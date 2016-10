Ein Samstagmorgen Anfang der 90er, ihr sitzt im Schlafanzug vor dem Fernseher und ein hellblauer Typ mit grünen Haaren kämpft gegen Umweltverbrechen. Ihr erinnert euch an Captain Planet? Dann wird euch diese Nachricht freuen: Laut Hollywood Reporter hat Leonardo DiCaprios Produktionsfirma Appian Way Productions gemeinsam mit Paramount die Rechte an der Serie gekauft! Als Drehbuchautor sind Jono Matt (»Sons Of Anarchy«) und Glen Powell (»Scream Queens«) im Gespräch.

»Captain Planet« wurde Anfang der 1990er produziert und lief seit 1992 auch im deutschen Fernsehen. Die Serie dreht sich um eine Gruppe Jugendliche, die von Gaia, der Mutter der Erde, fünf Ringe bekommen, mit denen sie die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft kontrollieren können. Dazu kommt ein Ring für die Liebe. Gemeinsam sind sie damit in der Lage, in brenzligen Situationen den Superhelden Captain Planet zu rufen. Der kämpft gegen die Verschmutzung der Flüsse oder die Rodung der Wälder. Am Ende jeder Folge gab es außerdem einen Tipp zum Umweltschutz.