Carl ist vom Koreakrieg gezeichnet, als Privatdetektiv hält er sich irgendwie über Wasser. In einem Kaff im Norden Kanadas ruft ihn ein reicher Industrieller zur Hilfe, um einen Fall von Vandalismus zu lösen. Doch dann kommt ein Schneesturm dazwischen, Carl hat einen Unfall und kommt wegen des Wetters nicht mehr weg. Seinen Auftraggeber findet er derweil tot vor und dann sind da auch noch diese seltsamen leuchtenden Eiskristalle ... Nach und nach entfaltet sich eine nervenaufreibende und reichlich mysteriöse Geschichte. Man beginnt, an Carls Verstand zu zweifeln, was nicht zuletzt auch an der Erzählperspektive liegt. Der Plot von »Kona« wird im Gegensatz zu anderen Adventures nämlich nicht von der Hauptperson selbst geschildert, sondern von einem Erzähler in der dritten Person kommentiert.