Im September feierte » Before the Flood « beim Toronto International Filmfestival Premiere. Unter der Regie von Fisher Stevens und in Zusammenarbeit mit National Geographic reiste Leonardo DiCaprio durch die Welt, um Ursachen und Ausmaß des Klimawandels zu beleuchten. Neben erschreckenden Bildern von überfluteten Landschaften und schmelzenden Polen zeigt der Film ein weiteres beunruhigendes Phänomen: »Half the people in office still don’t believe in climate change«, so Leo im Trailer. Obwohl die wissenschaftlichen Beweise nicht zu leugnen wären, gäbe es immer noch unzählige Menschen auf der Welt – vor allem in hohen politischen oder wirtschaftlichen Ämtern – die den Klimawandel nicht für bare Münze nehmen und sich noch immer weigerten, auf erneuerbare Energien zu setzen.Aber seht selbst, »Before the Flood« gibt es noch bis zum 6. November 2016 kostenlos und in voller Länge auf YouTube im Stream.