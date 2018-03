Klaas debütiert heute mit »Late Night Berlin«

Der Vertrag bei ProSieben wurde bereits im Februar verlängert, jetzt sehen wir die ersten Konsequenzen: Heute um 23:15 Uhr wird Klaas erstmals in seiner neuen Rolle als klassischer Late-Night-Host zu sehen sein. Das neue Format mit dem Titel »Late Night Berlin« bedient dabei gängige Kategorien der Disziplin und fährt neben Stand-Up-Einlagen und Interviews auch musikalische Gäste in dem Potsdamer Studio auf. Während für letzteres heute Abend Casper sorgen soll, ist Anne Will für den Gesprächsteil der Premiere geladen.



Von neuen Projekten war bereits mit der Ausdehnung der Zusammenarbeit im Februar die Rede. Seit gut sechs Jahren hält die Zusammenarbeit mit dem Sender nun schon an, bei dem auch Joko Winterscheidt mit »Beginner gegen Gewinner« eine eigene Sendung fährt. »Late Night Berlin« läuft ab sofort jeden Montag um 23 Uhr auf ProSieben.