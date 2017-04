Der Fall von JonBenet Ramsey ist der Stoff, aus dem True-Crime-(Alb-)Träume sind: In einer Kleinstadt in Colorado wird eine 6-jährige Schönheitskönigin im Haus ihrer Eltern ermordet aufgefunden. Ein mysteriöses Erpresserschreiben deutet auf eine Entführung hin. Doch nach 20 Jahren gibt es noch immer keinen Täter. Dafür jede Menge Theorien: Die Mutter ist durchgedreht, weil die Tochter ins Bett gemacht hat; ein Spiel zwischen JonBenet und ihrem Bruder ist eskaliert; ein unbekannter Eindringling in Santa-Claus-Kostüm hat sich an dem Mädchen vergriffen. Die australische Filmemacherin Kitty Green kennt alle Szenarien. Als Teenager war die heute 32-Jährige besessen von dem Mordfall: »Wann immer ich jemanden aus Colorado traf, habe ich die Leute gefragt: ›Wer hat JonBenet Ramsey umgebracht?‹ Im Laufe der Jahre habe ich die ungewöhnlichsten Antworten bekommen«, erzählt sie beim Gespräch in Köln.

Für Kitty Green ist der Mord an JonBenet Ramsey nur der Rahmen für eine größere Geschichte – über Schmerz, Trauer und Verlust und den Umgang damit: »Seit 20 Jahren bestimmt dieser Fall das Leben der Menschen dort. Aber höchstwahrscheinlich wird es niemals eine Aufklärung geben. Also müssen sie ihre eigenen Geschichten erfinden, um damit abschließen zu können.« In »Casting JonBenet« geht es um eine besessene Suche nach der Wahrheit, in einer Zeit, in der die Welt zunehmend komplexer, die Informationsflut im Internet immer unübersichtlicher wird. Nicht ohne Grund hat das True-Crime-Genre in den letzten Jahren einen beispiellosen Boom erfahren. Jetzt lotet Kitty Green die Grenzen dieses Genres noch einmal neu aus: »Ich war gelangweilt von den ganzen True-Crime-Formaten und wollte neue Möglichkeiten testen.« Das gilt auch für den Dokumentarfilm allgemein. Selten war eine Dokumentation so unterhaltsam und berührend zugleich. »Das ist kein Film über einen Mord«, erklärt Kitty Green abschließend. »Sondern ein Film über eine Gruppe von Menschen.«