Wenn ihr Design und interessante Ausstellungen mögt, dann seid ihr beim KISD Parcours 2017 richtig. Die KISD – Köln International School of Design – lädt vom 20. bis zum 23. Juli zur Vernissage ein, die Interessierten Abschlussarbeiten der Absolventen präsentiert.Am 20. Juli geht's mit der Vernissage los, bei der sich Designbegeisterte von ab 18 Uhr treffen und austauschen können. Eingeladen sind Kreative aus Medien, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Nachdem die Eröffnung der Gala am 21. Juli exklusiv mit Gästen zelebriert wird, können die Werke der Studenten und Absolventen am Wochenende des 22. und 23. Juli in einem Rundgang bewundert werden. Der Eintritt ist kostenlos.