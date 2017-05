»Kinder des Zorns« zählt zu den bekannteren Filmreihen des Videothekenzeitalters. Der dritte Teil von 1995 ist trashiger Horror in knalligen Farben, und dank des jungen, diabolischen Hauptdarstellers stellenweise ein großer Spaß.

In Zeiten, in denen man sich auf Youtube ansehen kann, wie in der Zentralafrikanischen Republik Menschen auf offener Straße zerhackt und ihre Gliedmaßen verspeist werden oder auf Facebook Erschießungen live gestreamt werden, scheint die Indizierung von Kunstblut und Kulissen aus Pappmaché wenn nicht vollkommen überholt, so doch arg reformbedürftig.



»Kinder des Zorns III - Das Chicago Massaker«, erstmals 1995 in Deutschland auf VHS in einer gekürzten Version veröffentlicht, stand bis Januar diesen Jahres auf der Liste der jugendgefährdenden Medien, obgleich es schwer fällt, nachzuvollziehen, worin die Gründe dafür lagen. Zu bunt und zu campy ist diese Fortsetzung, um darin tatsächlich etwas Bedrohliches oder Verrohendes entdecken zu können. Andere Zeiten, andere Medienkompetenz. 2017 hat der Film eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten.



Allein der Titel ist ein Beispiel meisterhafter Übersetzungskunst, auf das selbst die Spaßvögel der Deutschen Bahn neidisch wären: »Children Of The Corn« wird zu »Kinder des Zorns«. My lovely Mister Singing Club, what a flash of Einfall! Unnötig zu erwähnen, dass »Das Chicago Massaker« natürlich auch in jeder anderen US-Metropole stattfinden könnte, so wenig wird von der Stadt gezeigt.

Der dritte, der insgesamt siebenteiligen, auf einer Kurzgeschichte von Stephen King beruhenden Filmreihe, versetzt zu Beginn noch einmal in das Dörfchen Gatlin, an den ursprünglichen Schauplatz allen Übels. Hier findet der Vater von Joshua einen gewaltsamen Tod, an dem sein späterer Adoptivbruder Eli nicht ganz unschuldig ist. Kurz darauf finden sich die beiden Teenager in Chicago wieder und versuchen jeder auf seine Weise die Geschehnisse zu verarbeiten: Joshua indem er mit der Nachbarstochter anbändelt und Basketball spielt, Eli wiederum durch das Anpflanzen eines dämonischen Maisfelds auf dem Gelände einer Industrieruine direkt neben dem suburbanen Wohntempel seiner Pflegefamilie. Wie praktisch, dass der Zaun zum Nachbargrundstück bereits eine Lücke im Bretterwerk hat. Das übersinnliche Gärtnern kann beginnen!



Hauptdarsteller Daniel Cerny verkörpert den dämonischen Eli fabelhaft, und man möchte nur zu gerne wissen, warum er nach dem Film die Schauspielkarriere an den Nagel hängte, wie eine kurze Internet-Recherche ergibt. Was den Film für Genrefans außerdem sehenswert macht: ein überdimensionales Maismonster, Teenagerdarsteller die bereits Mitte 20 sind, ein atmosphärischer Soundtrack, die wundervoll bunte Farbpalette, die auf Blu-ray in vollem Glanz erstrahl und natürlich folgende fun facts: »Kinder des Zorns III« ist das Leinwand-Debüt von Charlize Theron, die eine der namenlosen Anhängerinnen Elis spielt, und Nicholas Brendon alias Xander aus »Buffy«, hier in einer Charakterrolle als Basketballspieler Nummer eins zu sehen.