Das nachhaltigste Geschenk der 1980er-Jahre ans Kino ist wahrscheinlich die Buddy-Action-Komödie. Trotz ihres vermeintlich simplen Aufbaus erfordert sie einen diffizilen Balanceakt. Wichtig ist ein ironischer Unterbau, der stabil genug ist, um die Art von Realität in Schach zu halten, in der minutenlange Schusswechsel ernsthafte Personenschäden nach sich ziehen. Standard ist auch die fotogene Verschrottung öffentlichen Eigentums und ausdrücklich erwünscht die saloppe Kommentierung von Mord und Totschlag, Schnapsideen und Himmelfahrtskommandos, Sportereignissen, Eheproblemen, Fahrzeugpräferenzen und semantischen Spitzfindigkeiten. Am allerwichtigsten: die Chemie zwischen den Darstellern, die darüber entscheidet, ob der Zuschauer Zaungast bleibt oder Kronzeuge der Handlung wird.





»Killer’s Bodyguard« steht in der Tradition von »Lethal Weapon« und anderen adrenalingeschwängerten Reißern aus der Prä-Tarantino-Ära, für deren Inhaltsangaben man nicht lesen lernen muss. In diesem Fall geht es um einen Personenschützer (Ryan Reynolds), der einen prinzipientreuen Auftragsmörder (Samuel L. Jackson) bewachen muss, damit dieser unbehelligt gegen einen osteuropäischen Diktator (Gary Oldman) aussagen kann. Weil die Schergen des Despoten Wind von der Sache bekommen, müssen auf dem Weg von London nach Den Haag mehrere historische Ortskerne dran glauben. Noch kurzweiliger als die rasante Action sind die verbalen Schlagabtausche zwischen Reynolds, Jackson und der perfekt gecasteten Salma Hayek, deren farbenfrohe Flüche mehrmals die Grenze zur Poesie überschreiten. In einer Zeit, in der sich noch der generischste Thriller staatstragend erst nimmt, ist »Killer’s Bodyguard« eine erfrischende Alternative. Es fehlt eigentlich nur Whitney Houston auf dem Soundtrack.