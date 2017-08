Es ist ja ehrenwert, dass Dr. Kawashima das Zahlenrätsel vorher einmal demonstriert, aber muss er mir dafür jetzt wirklich 1+1 vorrechnen? Ich bin unkonzentriert, nicht, äh ... ach, egal, das ist jedenfalls nicht meine Form von Satanismus! Shout out an die Kids, die an Weihnachten mit leuchtenden Augen das Geschenkpapier von der Spielhülle reißen und dann in die leeren Augen von Dr. Kawashima starren, statt Passanten bei » Es ist ja ehrenwert, dass Dr. Kawashima das Zahlenrätsel vorher einmal demonstriert, aber muss er mir dafür jetzt wirklich 1+1 vorrechnen? Ich bin unkonzentriert, nicht, äh ... ach, egal, das ist jedenfalls nicht meine Form von Satanismus! Shout out an die Kids, die an Weihnachten mit leuchtenden Augen das Geschenkpapier von der Spielhülle reißen und dann in die leeren Augen von Dr. Kawashima starren, statt Passanten bei » GTA « mit einem riesigen Dildo zu verprügeln. Andererseits natürlich auch ein super Vorwand, um überhaupt erst mal an die Konsole zu kommen. »Damit kann man auch lernen!« [diabolisches Gelächter] konnte schließlich schon die Generation »Commodore«. Und auch wenn 666 als Ergebnis nie durchging: Ich vergebe fünf von zehn heidnischen Rechenschiebern.

Doktor-Titel hin oder her: Spiele, bei denen ich schon in den ersten fünf Minuten gesiezt werde, sind mir suspekt – sind wir hier am Infoschalter der Deutschen Bank, oder was für eine Art von Teufelskult soll das sein? Mir gefällt allerdings, wie Dr. Kawashima die Schuld für mein schlechtes Gedächtnis auf andere schiebt: Smartphones, Informations-Overkill, hektische Arbeitsbedingungen. Und mir wollten sie immer einreden, der Liter Jägermeister in der Mittagspause hätte etwas damit zu tun. Ich brauch den halt, um meine »Medikamente« runterzuspülen! Dafür, dass dieser Doc angeblich so diabolisch sein soll, ist bisher aber ziemlich wenig Ziegenblut geflossen. Mit all diesen Rechenaufgaben könnte man glatt meinen, es handele sich hier ... um ein Mathematik-Spiel, pfui Teufel! Ich fühle mich betrogen – wie damals, als ich aus Versehen ein alkoholfreies Bier getrunken habe.