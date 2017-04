Als mir versprochen wurde, dass ich in diesem Spiel alles sein könne, dachte ich irgendwie eher an Axl Roses Stirnband und nicht an ein schnödes Atom. Nun gut, irgendwo in den verschneiten Nadelwäldern von »Everything« wird sich schon eine spannendere Inkarnation finden lassen. Und da, wie aufs Stichwort: eine Robbe! Immer noch kein sexy Bandana, aber schon mal ein bisschen näher dran. Obwohl, eigentlich langweilt mich der Gedanke an das Dasein als flauschiger Meeressäuger schon jetzt. Der Kiesel im Unterholz rezitiert Albert Camus oder so, das macht mich schon neugieriger – einmal ein Stein von Welt sein! Und schon rolle ich als intellektuelles Mineral durch die Flora. Herrlich.Ein Spiel wie eine virtuelle Deprivationskammer, in der einzig das Sein zählt und ich zur Abwechslung mal nicht nach fünf Minuten in einen »Game over«-Screen starre. Wenn wir morgens alle erst mal ein Stündchen durch diese therapeutisch-existenzialistische Rube-Goldberg-Maschine rollen würden, gäbe es jedenfalls nicht so oft Streit an der Kaffeemaschine. Ein meditatives Spiel über Perspektiven, Empathie und die Verbindung allen Seins. Dazu lernt man, dass man durch Singen überall Freunde findet und wie man mit ihnen ein Rudel bildet. Wie man im Rudel tanzt und dass davon die Babys kommen (besonders toll war’s im Pinien-Rudel). Mir ist letztlich so viel klar geworden, ich gebe 10/10 Punkten!