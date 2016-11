Keine Skills am Controller aber La Paloma pfeifen #248

Ah, Melodie und Taktgefühl – endlich mal etwas, wovon ich auch was verstehe. Heimspiel, Bahn frei für die Groove-Machine! Wobei das gerade eher nach einer surrealen Variante von dem aussieht, was die Kids morgens in der U-Bahn daddeln. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der von Identitätskrisen gebeutelte Hund im Bienenkostüm auf das erste Minispielchen hinleiten wird. Sieh an, der Arme hat seinen Flow verloren. Um ihm zu helfen, muss ich lediglich eine Runde rhythmisches Flugzeug-Badminton gegen diese tollkühne Katze hier bestehen. Bei den Japanern wird narrative Dissonanz noch groß geschrieben – William S. Burroughs hätte es zu schätzen gewusst. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob es politisch korrekt ist, einem arabischen Sultan im Takt der funky Warteschleifenmusik die Barthaare zu zupfen. Wo ist mein Imam? Wo ist Joachim Gauck, wenn man ihn einmal braucht? Immerhin kann ich endlich mal mit meinem Faible für Krautrock punkten, spielerisch ist das nämlich stoische Präzisionsarbeit – treibend wie das Drumming von Klaus Dinger . Trance, ich komme! Vor dem Suchtfaktor hätte man mich allerdings warnen müssen, irgendwer muss ja auch noch ein zurechnungsfähiges Urteil fällen. So bleibt mir leider nichts anderes übrig, als dem Spiel acht von zehn rhythmisch holzhackenden Baumfäller-Katzen zu geben – mein neues Powertier, by the way. Das alte, ein Gnu, war eh so was von 2016.