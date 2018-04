Was für Marvel die »Avengers« sind, ist für DC Comics die JLA, die Gerechtigkeitsliga. Das All-Star-Team trat erstmal 1960 in Erscheinung und setzt sich aus den namhaftesten Superhelden des Verlags zusammen. Im aktuellen Kino-Universum von DC sind aus der Originalbesetzung immerhin Batman, Wonder Woman, Flash und Aquaman übrig geblieben. Neu dabei ist außerdem Cyborg, dessen übermenschliche Fähigkeiten sich zu Beginn des Films entwickeln.



Bevor es allerdings vereint in eine effektgeladene Schlacht gegen den außerirdischen Superschurken Steppenwolf und seine Armee der Paradämonen geht, muss das Team erst mal zusammengestellt werden. Der größten Haken dabei: Superman ist seit »Batman V Superman: Dawn Of Justice« tot. Zudem verbessern sich die Erfolgschancen nicht unbedingt dadurch, dass mit Ben Affleck der zweitschlimmste Batman der Filmgeschichte maßgeblich für die Wiedervereinigung zuständig ist. Seinem spröden Charme zur Seite steht mit Wonder Woman Gal Gadot immerhin DCs Kassenmagnet. Der erste Film der Kriegerprinzessin zählte 2017 zu den zehn erfolgreichsten Titeln und erhöhte damit den Druck auf seinen direkten Nachfolger enorm.