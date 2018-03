Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr im Sommer 2016 mit festem Blick aufs Smartphone überall in der Stadt Pokémon gejagthabt? Stellt euch vor, statt niedlicher Cartoon-Wesen wirkliche Monster zu jagen, oder noch besser: Dinosaurier! Genau das verspricht Universal mit »Jurassic World Alive«. Das Spiel bringe die beliebtesten Dinosaurier aus dem Hollywood-Blockbuster ins »wahre Leben«, so die Ankündigung.



Im Vergleich zu »Pokémon Go« beinhalte »Jurassic World Alive« zwar auch das Element des Erforschens der tatsächlichen Umwelt, daneben soll es jedoch auch einen Modus geben, bei dem die Spieler vom Sofa aus ihre nähere Umgebung nach Dino DNA abklappern können, erklärte Chris Heatherly, Universals Executive Vice President of Games gegenüber dem Onlinemagazin Mashable.