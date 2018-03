Dieser Mann scheint nicht ohne Schmerzen leben zu können. In seinem neuen Film macht sich Johnny Knoxville einmal mehr zur Zielscheibe von Feuerwehrschläuchen und Billardkugeln. Abseits davon, verspricht »Action Point« eine alberne Komödie im Geiste von Achtziger Jahre Klamauk wie »Caddyshack« und Sommercamp-Filmen wie Ivan Reitmans »Meatballs« zu werden.



In einem Rückblick erzählt der Film die Geschichte eines absurden Freizeitparks in New Jersey, der auffällige Ähnlichkeiten zum legendären, lebensgefährlichen Action Park in Vernon aufweist. Sein Betreiber Knoxville liebt diese Zeit, in der verschwindend wenige Regeln und Sicherheitsvorkehrungen existieren, was zu einem derben Slapstick-Feuerwerk führt.



Ob »Action Point« am Ende ähnlich charmant und erfolgreich wird, wie die Komödien-Hommage »Wet Hot American Summer« von 2001, klärt sich ab dem 28. Juni. Dann startet der Film in den deutschen Kinos.