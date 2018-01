Gerüchten zufolge soll schon bald mit den Arbeiten an einer Filmadaption der einflussreichen Shooter-Serie »Duke Nukem« begonnen werden und so wie es aussieht, hat man dafür auch schon ein passendes Gesicht gefunden. Demnach soll US-Wrestling-Star John Cena im Gespräch für die Rolle des markigen Heldens sein, der die Menschheit bereits seit 17 Jahren vor feindseligen Alien-Invasionen bewahrt. Das berichtet der Hollywood Reporter. Eine passende Wahl, hat Cena doch einige deutliche Verbindungen in die Branche. So ist der sechzehnfache WWE-Champion seit dem vergangenen Jahr nicht nur Markenbotschafter bei Nintendo , sondern auch tatsächlich ein glühende Fan des japanischen Videospielriesen, wie er in einem Gespräch mit der Sports Illustrated verrät. Die »Duke Nukem«-Verfilmung steckt derzeit noch in einem sehr frühen Stadium, in dem selbst Personalien wie die Regie noch nicht feststehen.Cena selbst scheint sich seiner Rolle dagegen schon sicher zu sein, postete dieser schon bereits am 12. Januar ein Bild von Duke auf seinem Instagram-Account.