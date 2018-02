Die einen nennen sie Heldin, die anderen bezeichnen sie als Freak und wenn Jessica Jones (Krysten Ritter) selber wüsste, was denn nun stimmt, müsste sie sich nicht andauernd betrinken. Der neue Trailer zur zweiten Staffel »Jessica Jones« zeigt, dass sie die Geister der Vergangenheit noch immer nicht losgeworden ist. Sie versucht es mit einer Gruppentherapie – und landet am Ende doch wieder beim Schnaps.Jessica Jones muss sich jedoch zusammenreißen, denn ihre beste Freundin Trish (Rachael Taylor) und ihr Nachbar Malcolm (Eka Darville) scheinen in Gefahr zu sein und auch ihr Job als Privatdetektivin muss weiter laufen, irgendwo her muss das Geld für den Whiskey ja kommen.Der Trailer zeigt nicht nur eine gebrochene Heldin, sondern verspricht auch ein Wiedersehen mit Luke Cage . Ob er und Jessica wieder zusammenfinden, bleibt aber weiterhin fraglich.Am 8. März geht die Serie bei Netflix in die zweite Staffel.