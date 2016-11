Zum Kinostart von »Jeder stirbt für sich allein« verlosen wir 3 Bildbände »Berlin - Sounds of an Era«.

Kinostart von »Jeder stirbt für sich allein« ist am 17. November 2016.





Berlin 1940, Jablonskistraße 55. Die Hausgemeinschaft bildet einen Querschnitt der Bevölkerung der Zeit. Ein Blockwart, eine versteckte Jüdin, ein ehemaliger Richter, ein Denunziant, ein Kleinkrimineller, ein Hitlerjunge, eine Briefträgerin und das Arbeiterehepaar Anna und Otto Quangel. Angst in allen Facetten ist das bestimmende Gefühl dieser Zeit.Durch einen Schicksalsschlag getroffen, beschließt das Ehepaar Quangel, etwas zu tun. Auf der Suche nach Gerechtigkeit kämpfen sie mit klaren Botschaften auf schlichten Postkarten gegen Hitler. Kommissar Escherich kommt ihnen auf die Spur, die Gestapo drängt auf Ergebnisse. Der scheinbar aussichtslose gemeinsame Kampf gegen das Böse lässt Otto und Anna nach Jahren der Einsamkeit wieder zueinander finden und wird nicht nur deshalb am Ende nicht umsonst gewesen sein.Zum earBOOK »Berlin - Sounds of an Era« von Marko Paysan: Berlin – Moloch und Muse. In der ersten Jahrhunderthälfte bestimmen Depression und höchste Not auf der einen, Musik und Tanz auf der anderen Seite den Rhythmus der Metropole. In noblen Hotels, Cafés und Bars feiert die mondäne Gesellschaft ihrem Ende entgegen. Die Kombination seltener Fotografien und Tonaufnahmen auf 3 beiliegenden CDs bietet ein sinnlich-opulentes Kaleidoskop der Hauptstadt. Glanz und Elend, Glamour und Grauen während der turbulent-dämonischen Jahrzehnte von 1920-1950.