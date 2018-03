Jan Böhmermanns »Prism Is A Dancer« wird eigene Sendung

Mit »Prism Is A Dancer« ist der Bildundtonfabrik ein Format gelungen, das bis heute für Angst und Schrecken unter den Zuschauern von »Neo Magazin Royale« sorgt. Während die nämlich arglos im Publikum sitzen und sich über Böhmermanns Ausführungen freuen, wühlt die Redaktion der Sendung in der schmutzigen Wäsche des Publikums, um sie dann vor der Kamera auszubreiten. Dabei werden oft höchst unterhaltsame Dinge zutage gefördert – kuriose Kleinanzeigen, journalistische Gehversuche und vieles mehr.



Nun soll dem Format am 5. April eine ganze Sendung gewidmet werden: Unter dem Titel »Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show« werden die Zuschauer satte 85 Minuten, also eine halbe Stunde länger als sonst, gnadenlos gestalkt. Als Gäste sollen dabei unter anderem Cro, Bosse, das Farin Urlaub Racing Team oder Porky (Deichkind) dabei sein. Die Sendung sollte kommenden Donnerstag ab 20:15 in der Mediathek vom ZDF bereitstehen und wird einen Tag später noch einmal im TV ausgestrahlt.