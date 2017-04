Im Dezember zeigte sich Wes Anderson in einem etwas merkwürdigen Video gemeinsam mit Edward Norton, um zu verkünden, dass er an einem neuen Film arbeitet. Der heißt »Isle Of Dogs« und hat jetzt zumindest für die USA einen Starttermin bekommen: Der 20. April 2018. Andersons Werk ist ein Stop-Motion-Film, der in Japam spielt und die Geschichte eines Jungen erzählt, der seinen Hund sucht.