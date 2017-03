Viele Worte muss man zu ARTES Kulturmagazin Tracks wohl nicht mehr sagen, prägt das Format die hiesige Kulturberichterstattung im TV doch bereits seit gut 18 Jahren maßgeblich mit. Egal ob Biohacking, Upcycling Art oder HipHop aus Palästina – mit ihrem speziellen Zugang setzt die Redaktion jeden Freitag unverbrauchte Themen, die man an anderer Stelle lange suchen müsste. Umso mehr freuen wir uns bekanntgeben zu dürfen, dass wir die wöchentliche Sendung ab sofort präsentieren. So erfahrt ihr bei uns bereits im Vorfeld, welche Themen in der nächsten Ausgabe behandelt werden und bekommt darüber hinaus sogar eine kleine Vorschau auf die anstehende Sendung.The Flaming Lips: D

ie bunte Rückkehr der Popschrullis



Island Rap: Straight Outta Reykjavik



Dokumentarfilm Gaza Surf Club: Surfen für ein Stückchen Freiheit



Jack Urwin kämpft gegen toxische Männlichkeit



David OReilly: Animations-3D-Kurzfilm-Multi-Genie