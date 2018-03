Young Fathers »Cocoa Sugar« (Ninja Tune / Rough Trade)

Auf »Cocoa Sugar« geht es darum, mit Kapitalismus- und Globalisierungsverlierern und Betroffenen von Rassismus, Sexismus und anderen widerwärtigen -ismen mitzufühlen und für sie zu kämpfen, anstatt nur die übliche HipHop-Pose aus Money, Bitches, Kriminalität zu wiederholen. Durch sein neues, wieder großartiges Album arbeitet das Trio weiter an seinem Lebenswerk: »Making People Care«. Wir verlosen das Album zehnmal auf Vinyl.

Young Fathers Cocoa Sugar Release: 09.03.2018 ℗ 2018 Ninja Tune Bei iTunes laden

Fatboy Slim »You’ve Come A Long Way, Baby« (Skint Records / BMG)

Kaum zu glauben, aber Songs wie »Praise You« (ihr erinnert euch an das großartige Video von Spike Jonze?), »Right Here Right Now« oder »Rockafeller Skank« haben mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel. 1998 hat Fatboy Slim »You’ve Come A Long Way, Baby« veröffentlicht. Zum Jubiläum veröffentlicht Norman Cook das Album noch mal als Deluxe-Version. Bei uns könnt ihr fünf Exemplare auf Vinyl gewinnen.

Fatboy Slim You've Come a Long Way Baby Release: 19.10.1998 ℗ 1998 Skint Records Limited, a BMG Company Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

»Grace Jones: Bloodlight And Bami«

Auf der Bühne und vor der Kamera ist Grace Jones die große Diva. In »Grace Jones: Bloodlight And Bami« bekommen wir sie von ihrer ganz persönlichen Seite zu sehen. Die Dokumentarfilmerin hat Jones über Jahre begleitet und zeigt neben Performances von großen Hits wie »Slave To The Rhythm« auch Auszüge aus dem Privatleben der Künstlerin. Fiennes war unter anderem dabei, als Grace Jones ihre Familie auf Jamaica besucht hat und zeigt, wie sie hinter zwischen den Rollen als Familienmensch und Geschäftsfrau agiert. Im Januar war der Film für kurze Zeit im Kino zu sehen, jetzt erscheint er auch fürs Heimkino. Wir verlosen zehn Blu-rays.

Sophie Fiennes Grace Jones - Bloodlight And Bami [Blu-ray] Release: 09.03.2018 Bei Amazon kaufen

»The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd«

Dystopische Filme kommen im Zeitalter der alternativen Fakten besonders gut an. Doch Margaret Atwoods feministischer Roman »Der Report der Magd«, auf dem die Serie »The Handmaid’s Tale« basiert, stammt aus dem Jahr 1985. Der US-Streamingdienst Hulu hat daraus jetzt eine Serie gemacht. Durch diese kongeniale Adaption versinkt man für zehn unbarmherzig spannende Folgen in einem unheimlichen Universum, das auf irritierende Art mit unserer Realität verschwimmt, in der die vollkommene Gleichstellung der Frauen bis heute eine Utopie geblieben ist. Wir verlosen zehn Blu-rays.