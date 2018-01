Der Film spielt an einem jener Orte, die man nicht bei Google Earth findet: ein hübsches Herrenhaus auf einer Lichtung ohne erkennbare Zufahrtswege, in dem ein schreibblockierter Autor (Javier Bardem) und seine junge Frau (Jennifer Lawrence) wohnen. Die ohnehin schon verdächtige häusliche Idylle gerät nachhaltig in Schieflage, als ein Fremder vor der Tür steht, der wie ein alter Bekannter begrüßt wird, obwohl es ihm definitiv an Manieren fehlt. Auch die am nächsten Tag erscheinende Gattin legt eine irritierende Attitüde an den Tag, wie die Dame des Hauses bemerkt. Etwa ab hier eskaliert »Mother!« jeweils alle fünf Minuten zu einem immer groteskeren Exzess, der einer halluzinogenen Albtraumlogik zu folgen scheint und dabei auch nicht vor drastischsten Szenen zurückschreckt.