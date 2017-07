Die Doku »Bunch Of Kunst« über die Sleaford Mods von Christine Franz läuft ab sofort in ausgewählten Kinos in Köln, München und Berlin. Am Freitag, dem 28. Juli wird sie zudem um 23.40 Uhr auf Arte im Rahmen des »Summer Of Fish’n’Ships« ausgestrahlt. Wir verlosen Kinotickets und beleuchten die Entstehung des Films.





Geschrieben am

21. Juli 2017, 13:57 Autor: Daniel Koch