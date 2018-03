Dank Monty Python wissen wir, dass die Frage nach der Lieblingsfarbe tödlich enden kann, wie wichtig die Mitte eines Films ist und wie schön es wäre, ein »Ministry Of Silly Walks« zu haben. Bald können wir dank Netflix all die Klassiker in Dauerschleife gucken. Der Streamingdienst hat die Rechte am gesamten Katalog der britischen Comedy-Truppe erstanden.

Ab Mitte April sind zunächst mal »Das Leben des Brian«, »Die Ritter der Kokosnuss« und »Monty Python’s Flying Circus« zu sehen. Mag sein, dass wir eh jeden der Filme und auch die meisten Sketche längst auswendig mitsprechen können, wir freuen uns aber trotzdem auf ein Wiedersehen mit der Judäischen Volksfront, äh, Volksfront von Judäa, den Rittern, die immer »Ni« sagen und natürlich mit all den anderen großartigen Charakteren, die Monty Python vor allem in den Siebzigern geschaffen haben.

Wer nicht bis April warten mag, sollte übrigens mal einen Blick auf den offiziellen Youtube-Kanal von Monty Python werfen. Auch da gibt’s einige legendäre Sketche und Clips zu sehen. Außerdem haben wir hier das Rezept für die tödliche Lachschaumspeise aus »Der Sinn des Lebens« für euch.