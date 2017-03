Ein moralisches Lehrstück hat Ken Loach da geschaffen. »Ich, Daniel Blake« stellt das System des englischen Staates in Frage und sorgt für rührselige Momente.

Geschrieben am 27. März 2017, 13:59

Daniel Blake (Dave Johns) gerät nach dem gesundheitlich bedingten Rückzug aus der Arbeitswelt in die Mühlen des englischen Sozialstaats. Dabei hat er ein doppeltes Problem: Blake ist zu stolz, um beim Wohlfahrtsstaat um Geld zu betteln, gleichzeitig ist er aber auf das Geld angewiesen, das der Sozialstaat ihm mit behördlicher Sturheit auf der Grundlage einiger Formalien verweigert. So rutscht er unverschuldet immer tiefer in die Armut. Ken Loachs Porträt des ehrlichen kleinen Mannes unter der Knute des herrischen Staatsapparates gerät dabei zum moralischen Lehrstück, das durchaus wahrhaftige mit rührseligen und fragwürdigen Momenten der Systemkritik vermengt. Fragwürdig vor allem da, wo »Ich, Daniel Blake« Sexarbeit thematisiert. Ein wahrer Kern ist Loachs kämpferischem Alterswerk jedoch nicht abzusprechen. Der Neoliberalismus geht über Leichen.