Außerdem wird deutlich, dass auch der zweite Film der »neuen Trilogie« wieder eine Mischung aus echten Kulissen und Green-Screen-Einstellungen zeigen wird. Wir sind jedenfalls sehr gespannt und hoffen, dass Disney bald einen weiteren, vielleicht etwas umfassenderen Trailer zeigt . »Star Wars: Die letzten Jedi« startet bei uns am 14. Dezember 2017 im Kino.

Es war eine traurige Nachricht, die uns in der Weihnachtszeit erreichte: Carrie Fisher ist tot . In »Star Wars: Die letzten Jedi« wird sie ein letztes Mal als Prinzessin Leia zu sehen sein. Das »Behind The Scenes«-Video, das Disney jetzt veröffentlicht hat, zeigt sie noch einmal in ihrer bekanntesten Rolle. Im Interview erklärt sie, was »Star Wars« so besonders macht: »It’s about family«. Auch Mark Hamill, Daisy Ridley und John Boyega sind am Set zu sehen, plaudern aus dem Nähkästchen und versprechen große Überraschungen in der Handlung.Bei diesem Film ist ein anderer Regisseur an Bord, als beim Vorgänger »Star Wars: Das Erwachen der Macht«. Rian Johnson ist am Zug und alle Schauspielerinnen und Schauspieler betonen, welchen Einfluss er auf die Story hat. Laut Schauspieler Boyega hat er dem »Star Wars«-Universum eine gewisse Frische verliehen.