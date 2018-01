»I always wanted to do an episode in space«, verrät »Black Mirror«-Schöpfer-Charlie Brooker im Zuge einer neuen Featurette-Reihe von Netflix, die einen Blick auf die Entstehung der vierten Staffel seiner düsteren Sci-Fi-Anthologie wirft. Die sind mit etwa einer Minute pro Folge zwar ein wenig kurz geraten, bieten aber dennoch spannende Hintergründe zu den jeweiligen Episoden, in denen sowohl die Macher, als auch die Schauspieler zu Wort kommen.