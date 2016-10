Thomas Stubers Boxer-Drama »Herbert« handelt von einem 51-jährigen Faustkämpfer, der als Geldeintreiber und Türsteher sein Gnadenbrot frisst, bis eine Nervenkrankheit diagnostiziert wird. Nach der Diagnose heißt es für Herbert: weiterkämpfen. Mit dem Alltag, mit dem langsamen Ende. Das erinnert an Aronofskis »The Wrestler«, wobei Stubers »Herbert« den Vergleich aushält, auch ohne auf eine Charaktermaske wie Mickey Rourke zurückgreifen zu können, dem die Rolle des abgehalfterten Catchers Randy »The Ram« Robinson ins Gesicht geschrieben stand. Peter Kurth verkörpert seine Rolle so intensiv, dass man als Zuschauer dem Punch nicht mehr ausweichen kann. Aber wer mit »Herbert« in den Ring steigt, kann trotzdem nur gewinnen.