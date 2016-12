Am 12. Januar 2017 kommt der moderne Western »Hell Or High Water« in die Kinos. Bereits jetzt hagelt es positive Kritik von allen Seiten. Der Streifen mit Chris Pine, Ben Foster und Jeff Bridges in den Hauptrollen wurde sogar für die kommenden Golden Globes nominiert. Bei uns könnt ihr zum Filmstart zwei Fanpakete gewinnen.

Geschrieben am

28. Dezember 2016, 12:00 Autor: Madeleine Schrader