Wir haben uns mit Künstlerinnen über das Thema Stickerei und weibliche Kunst unterhalten. Die junge Londonerin Hannah Hill stickt seit sie 17 ist und verbindet ihre Kunst mit der Attitüde des Punk.



Wie bist du zum Sticken gekommen?

Ich habe es zum ersten Mal ausprobiert als ich 17 war, und Kunst und Design am College belegt hatte. Über zwei Jahre hinweg hatten wir die Möglichkeit, verschiedene Medien auszuprobieren und das Sticken lag mir am meisten. Mit der Malerei oder dem Zeichnen habe ich mich nie sicher genug gefühlt, und an Bildhauerei war ich nicht interessiert, also habe ich das Sticken gewählt und es nie bereut.



Wie kommst du auf deine Ideen und Motive?

Der größte Teil meiner Bildsprache ist autobiografisch, deshalb ist da viel durcheinander Gewürfeltes mit drin. Ich versuche im Moment, einen Weg zu finden, die Motive, die ich über die letzten Jahre hinweg gezeichnet und gestickt habe, zu verbinden.



Bild: Hannah Hill

Welche Rolle spielt Stickerei im heutigen Diskurs der Stärkung von Frauenrechten?

Ich glaube, sie kann als Werkzeug für den Selbstausdruck dienen, wie im übrigen auch schon für viele feministische Künstlerinnen vor uns. Man geht damit selbstbewusst den geschichtlich gesehen männlichen Medien wie der Malerei und der Bildhauerei gegen den Strich. Ich liebe es, durch das Sticken meine sozialen und politischen Überzeugungen mitteilen zu können, genau wie meine eigene Identität. Es ist ein Medium mit einer üppigen Geschichte und einer aufregenden Zukunft.



Welche Reaktionen bekommst du in den sozialen Medien auf deine Kunstwerke?

Die meisten sind positiv, wahrscheinlich weil ich mir so viel Mühe mit den Details gebe, und wegen der Rohheit mancher Bilder. Ich bin so froh darüber, dass Leute an mich und meine Arbeiten glauben; die vielen Stunden dahinter machen sich so bezahlt. Es gab viele Trolle um mein Arthur-Meme, aber ich glaube, dass sind einfach Antifeministen, die alles schreiben würden, nur um mich runter zu ziehen. Es hat mich anfangs ein bisschen fertig gemacht, aber als die erste Aufregung sich gelegt hat, habe ich realisiert, dass manche Leute einfach nur ohne bestimmten Grund hassen wollen, und es einfach ignoriert.



Bild: Hannah Hill

Was kann Stickerei, was andere Medien nicht können?

Stickerei ist immer mit einer Zartheit verbunden, die ich besonders finde. Ich finde es auch wichtig, dass man einen Stich einfach wieder ausfädeln kann - mit Farbe oder Stiften ist das viel schwieriger.



Ist Stickerei das neue Punk der jungen, modernen und weiblichen Kunst im Internet?

Ich lege definitiv eine Punk-Attitüde an den Tag, wenn es um meine Kunst geht und darum, dass ich explizit die Stickerei wähle, aber ich glaube nicht, dass das jede Stickerin derzeit verbindet. Manche knüpfen damit lieber an die damit verbundene Tradition an, während andere darin einen Weg sehen, neue Bildwelten und Ideen zu kommunizieren. Beide sind aber klasse, weil wir die Freiheit haben, beides zu tun!



Bild: Hannah Hill

Hier findet ihr Hannah Hill bei Instagram. Und an dieser Stelle geht es zu unserem Feature über Sticken als Rebellion.