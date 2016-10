Etwa, wenn sich das Spielparadies endlos in die Vertikale erstreckt und Mama einen niemals abholen kommt, weil irgendein Arsch sie in zig Einzelteilen über den Planeten verteilt hat. In »Grow Up« verliert dieses Szenario seinen Schrecken. Natürlich möchte BUD seiner MOM helfen. Aber der ungelenke Roboter weiß auch um die Faszination des Raumes. Anstatt auf der Stelle Ausrüstung für die Rettungsmission zusammenzuklauben, lässt es sich auch einfach in kindlicher Naivität durch eine Welt aus Polygonen kraxeln und daran erfreuen, weit und breit keinen Gegner zu erblicken.