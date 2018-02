Wir verlosen 1 Box-Set von »Grimm (Die komplette Serie)« auf DVD.

Detective Nick Burkhardt (David Giuntoli) erfährt, ein besonderes Erbe in sich zu tragen - als »Grimm« besitzt er die Gabe, die im Verborgenen lebenden, gefährlichen »Wesen« zu erkennen. Zwischen Polizeidienst und der Jagd auf mystische Kreaturen pendelnd, wird Nick mit bizarren Verbrechen konfrontiert. Seine Partner Hank (Russell Hornsby) sowie Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner), zwei »Wesen«, die sein Vertrauen genießen, stehen ihm zur Seite - in einer verwirrenden und gefahrvollen neuen Welt, in der zudem das Leben von Nicks großer Liebe auf dem Spiel steht.





»Grimm (Die komplette Serie)« erscheint am 15. Februar 2018 auf DVD und Blu-ray.





Die Gesamt-Box präsentiert alle 123 Episoden der 6 Staffeln auf 33 DVDs bzw. als hochwertige Märchenedition auf 28 Blu-ray Discs.