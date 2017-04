Grimes arbeitet an einem Roman

Es ist kein Geheimnis, dass Claire Boucher alias Grimes ein Multitalent ist. Für diese Erkenntnis reicht bereits ein Blick in die Credits ihrer Musikvideos, für die sie häufig weitaus mehr macht, als nur vor der Kamera zu stehen. Nun scheint die exzentrische Kanadierin ihre Talente auf ein gänzlich neues Feld auszuweiten: Literatur. In einem Instagram-Post gibt sie zu Protokoll, dass die Arbeit an einem Roman bereits begonnen haben, es allerdings noch eine Menge Kritik von ihrer selbsternannten Lektorin zu berücksichtigen gebe: »Too bad the people don’t want a novel comprised entirely of fake facts about a fake universe.´« Man solle also in den nächsten 20 bis 25 Jahren nicht mit einem Ergebnis rechnen, so Boucher – hoffen wir, dass diese Einschätzung eher augenzwinkernd gemeint ist. Die Caption wurde inzwischen wieder gelöscht, in den Kommentaren des entsprechenden Postings wird allerdings nach wie vor munter spekuliert.