Es ist doch immer schön, wenn es was umsonst gibt. Noch größer ist die Freude, wenn es sich bei den Geschenken um so sinnvolle Sachen wie Comics handelt. 30 verschiedene Titel werden beim Gratis-Comic-Tag 2017 in über 320 Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die neugierigen Fans gebracht, was einer stattlichen Gesamtauflage von 400.000 Heften entspricht. Auf dieser Seite könnt ihr nachgucken, welche Händler bei euch in der Nähe mit dabei sind. Hier folgen einige Highlights des diesjährigen Programms.