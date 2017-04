Während Matthew McConaughey in »The Wolf Of Wall Street« selbst als Börsenmakler seine Kunden übers Ohr haut, muss er sich vor dieser Berufsgruppe in Stephen Gaghan s »Gold« in Acht nehmen. Er übernimmt die Rolle des völlig verarmten Kenny Wells. Nach dem Tod seines Vaters leitet Kenny die Familienfirma, die sich auf die Ausbeutung von Bodenschätzen spezialisiert hat. Gold findet sich bisher nicht, doch eines Nachts träumt Kenny von Indonesien und dem Fund seines Lebens. Mithilfe des Geologen Mike Acosta (Edgar Ramirez) begibt er sich dorthin auf Schatzsuche. Sehr überzeugend fügt sich McConaughey in die Rolle des Alkohol- und Nikotinsüchtigen Kenny. Neben den 20 Kilo, die er sich für die Rolle angefressen hat, legte er auch mit Hand an die Produktion.Die Firmenkulisse im Film erinnert an ein typisches 1980er-Jahre-Wall-Street-Szenario, was sich auch in der Zeit der Geschichte und den dargestellten Charakteren widerspiegelt: viele geschäftstüchtige Männer und eine nicht allzu willensstarke Frau. Die Dschungelkulisse Indonesiens verleiht dem Ganzen eine sehr abenteuerliche Note. Durch die wunderschönen Bilder wirkt die unberührte Natur im Vergleich zur Wall Street deutlich zeitloser. Doch das Spiel mit den Gegensätzen zeigt sich nicht nur in der Szenerie. So scheinen die Bemühungen Kennys im einen Moment noch vergebens, während die Geschäfte im nächsten nicht besser laufen könnten und im übernächsten ein Riesenskandal folgt. Das wirkt Langeweile erfolgreich entgegen, wird als spannungserhaltendes Mittel gegen Ende des Films jedoch etwas überstrapaziert. Die passende Schlusswendung darf jedoch nicht fehlen und schafft ein überraschendes Ende.