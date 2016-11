Neulich noch schielten wir neidisch in die USA und Kanada, weil Netflix dort Luke’s Diner in verschiedene Cafés geholt hat. Jetzt kommt ein Stückchen Stars Hollow auch zu uns nach Deutschland. Bevor die neue Staffel am 25. November bei Netflix zu sehen ist, will der Streamingdienst am 10. November den Fans der Serie die Welt von Lorelai und Rory mit einem Event ein bisschen näher bringen. Im Berliner Admiralspalast wird die erste Folge der neuen »Gilmore Girls«-Staffel gezeigt, außerdem warten dort ein paar Überraschungen auf die Fans. Klingt gut, oder?