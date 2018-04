Frederick Lau (»Das kalte Herz«, »Viktoria«) zählt gegenwärtig zu den gefragtesten Schauspielern Deutschlands. In »Simpel« übernimmt der Berliner eine besondere Rolle an der Seite von David Kross. Die beiden spielen das Brüderpaar Ben und Barnabas, ein ungleiches Gespann, das die Tücken eines nicht ganz einfachen Alltags zu meistern hat. Barnabas leidet an einer geistigen Behinderung, was für Ben oft anstrengend ist. Dennoch möchte sich dieser ein Leben ohne den nur »Simpel« genannten Bruder nicht vorstellen.



Ein schweres Thema soll leichter werden. »Simpel« widmet sich dem Thema Behinderung mit dem nötigen Ernst, aber auch einer Menge Humor. Der Film basiert auf der Romanvorlage von Marie-Aude Murail. Regisseur Markus Goller (»Friendship!«) ist ein charmantes Roadmovie gelungen.