Vieles sei über die Jahre verloren gegangen, sagt Jamie Hewlett ganz zu Anfang dieser umfangreichen Werkschau. Wenn man den Bildband so betrachtet, fragt man sich aber schon: Was bitte soll denn da noch fehlen? »Jamie Hewlett – Works From The Last 25 Years« (Taschen) ist ein großer Rückblick auf Hewletts Arbeit, der viel mehr abbildet als »nur« die Schöpfung der Gorillaz

Der Band ist unterteilt in verschiedene Schwerpunkte. Einer widmet sich »Tank Girl«, der anarchistischen Figur, die Hewlett in den Achtzigern während der Thatcher-Ära erfunden hat. Die Heldin wurde nicht zuletzt für viele Feministinnen zur Ikone und zierte Plakate und Shirts bei queeren Demos. Neben Comic-Strips (in einem trifft Tank Girl auf die Buzzcocks!) finden sich hier Illustrationen, Skizzen und Magazintitel, die zeigen, was für eine abgefahrene und interessante Heldin Tank Girl eigentlich ist. Natürlich haben aber auch die Gorillaz ihren eigenen Abschnitt im Buch bekommen. Neben verschiedenen Gruppen-Bildern der Band gibt es Story-Boards für Musik-Videos, Collagen und erneut Magazin-Titel zu sehen.

Hewlett hat nicht nur große Serien entwickelt, sondern auch an zahlreichen kleineren Ideen gearbeitet. Bilder wie das »Star Wars Last Supper« gehören an die Wand eines jeden »Star Wars«-Fans gehängt. Gemeinsam mit seiner Frau Emma de Caunes hat Hewlett zudem an einer weiteren Superheldin gearbeitet. Filament Rouge streift durch die nächtlichen Straßen von Paris und kämpft gegen soziale Ungerechtigkeit. Schade, dass daraus nicht mehr geworden ist, die Auszüge aus dem Buch wecken die Neugier. De Caunes ist es auch, die in der Sammlung »Honey« die Hauptrolle spielt. Mit der Reihe haben Hewlett und seine Frau eine Hommage an B-Movies aus den Sechzigern und Siebzigern geschaffen, die im Buch viel Raum bekommt und einen Kontrast zu den abgefahrenen Zeichnungen bildet.

Neben den Bildern gibt es begleitende Texte und ein langes Interview mit Hewlett und seiner Frau, die Einblick in seine Arbeitsweisen und die Hintergründe seiner Zeichnungen und Bilder geben. Das Buch endet schließlich mit zahlreichen Entwürfen, die auf Skizzenpapier gedruckt wurden. Mag sein, dass über die letzten Jahre viele seiner Bilder verschenkt wurden oder bei Umzügen verschütt gegangen sind, »Jamie Hewlett – Works From The Last 25 Years« sollte aber trotzdem genug Futter geben, um Fans glücklich zu machen.

Wir verlosen ein Exemplar des Bildbandes. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach das Formular ausfüllen. Viel Glück!

— Julius Wiedemann (Hg.) »Jamie Hewlett« (Taschen; 424 S.; € 39,99)