Seit 130 Jahren steht dieser Name für die Vampirjagd. 1897 führte Bram Stoker in seinem Roman »Dracula« die Figur des Doktor Abraham van Helsing in die Literaturgeschichte ein und erschuf damit neben dem blutgierigen Grafen direkt einen zweiten Archetyp des Horror-Genres. Die aktuellste Neuinterpretation des klassischen Stoffs ist eine TV-Serie.



In »Van Helsing« übernimmt Kelly Overton (»True Blood«) die Rolle von Vanessa »Van« Helsing, einer Nachfahrin des berühmten Doktors. Ihr Blut besitzt außergewöhnliche Eigenschaften und ist der Schlüssel zum Ende der nahenden Vampir-Apokalypse, die dieses alternative Zukunftsszenario bedroht.



Für die Produktion ist mit Nomadic Pictures ein Studio verantwortlich, das bereits mit »Fargo« und »Hell On Wheels« das Talent für Serien-Stoffe unter Beweis gestellt hat.