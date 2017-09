»Get Out« ist das Gänsehaut-Porträt einer Gesellschaft, für die Horror nicht nur in Filmen existiert. Ein erschreckendes Szenario aus Rassismus und Angst zwischen Täter und Opfer.

Geschrieben am 07. September 2017, 10:40

Ein Afroamerikaner (fast) allein unter Weißen. Regisseur Jordan Peele erzählt in seinem Debüt vom Rassismus mit Genre-Stilmitteln des typischen Horrorfilms und flicht einen Gänsehaut erzeugenden Gesellschaftskommentar zwischen »Rat mal, wer zum Essen kommt« und »Stepford Wives« samt einer Prise »Rosemary’s Baby« und »Scream« ein. Dank vertrauter Mechanismen und treffsicherem Humor sowie einer fantastischen Besetzung steigt man selbst als weißer Deutscher sofort auf das Thema ein. Und ertappt sich womöglich sogar – oh Horror! – in der Täterperspektive. Von Angst versteht Peele, der auch das Drehbuch schrieb, ziemlich viel. Nicht zuletzt von der Angst der Schwarzen vor der Angst, die Weiße vor ihnen haben.