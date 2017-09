In den frühen Achtziger Jahren standen Videospiele so hoch im Kurs wie selten zuvor. Die Sendung »Starcade« brachte den Trend ins US-Fernsehen. Produzent James Caruso blickt zurück und berichtet, wie die Show entstand.





Auch wenn die Akzeptanz in den Mainstream-Medien noch immer zögerlich voranschreitet, hat sich E-Sports heute längst weltweit als eigenes Feld des Entertainment-Sektors etabliert. Online-Übertragungen von Partien in »League Of Legends« oder »Counter-Strike« werden millionenfach aufgerufen, auf speziellen Streaming-Plattformen wie Twitch , aber auch bei konventionellen Medien wie Sport1.



Ein Pionier in der Entwicklung des kompetitiven Gamings als Zuschauersport ist die Fernseh-Sendung »Starcade«, die zwischen 1982 und 1984 in den USA ausgestrahlt wurde. Gemeinsam mit Mavis E. Arthur entwickelte James Caruso das Konzept dieses Urahns aller Gaming-Streams. Die frühen Achtzigerjahre gelten als Boom-Phase in der Entwicklung der Videospiele. Besonders in den USA wurden die Arcade-Automaten der Spielhallen zum sozialen Treffpunkt und die Spiele entwickelten sich zur Wettkampfdisziplin.

Mr. Caruso, waren Sie selbst ein Videospiele-Fan?

In den späten Siebzigern und frühen Achtzigern interessierte sich fast jeder für Arcade-Games und wir wussten, dass diese Begeisterung nicht einfach verschwinden würde. Unsere Schöpfung »Starcade«, die erste und einzige Arcade-Spielshow im Fernsehen, war der Versuch, diese Leidenschaft zu erhalten.



Haben Sie Lieblings-Videospiele?

Ich spiele gerne klassische Arcade-Automaten wie »Gyruss«, »Pole Position« und einige andere.



Wie entstand die Idee, eine TV-Show mit Videospielen zu entwickeln?

Wir wollten eine TV-Sendung produzieren und die Spiele waren zu der Zeit überall, jeder spielte sie. Es fiel uns daher nicht schwer, ein Thema zu finden, das möglichst viele Menschen ansprechen würde. Wir kreierten eine Show, die eine Geschichte erzählte, und die Spiele erzählten ihre. Die Menschen vergessen manchmal, dass Fernsehen ein Erlebnis ist, das mit Geschichten erzählen zu tun hat.



War es schwierig, einen Sender davon zu überzeugen, »Starcade« ins Programm zu nehmen?

Mit einem Wort: Ja! Es war unmöglich, was aber nicht heißt, dass unsere Produktionsfirma JM Productions es nicht trotzdem schaffen konnte. Nachdem wir die Idee zu »Starcade« hatten, entwickelten wir ein Format, das für die Massenmedien annehmbar war. Unser Grundgedanke war ein Wettkampf zwischen vielen Spielern gewesen, doch das war damals für die Sender unvorstellbar. Wir fokussierten es daher auf einen Wettstreit zwischen zwei Spielern oder zwei Teams. Die Form, in der »Starcade« auf Sendung ging, ist das Ergebnis der Bemühungen, dem Thema eine möglichst große Akzeptanz zu verschaffen. Es sei auch daran erinnert, dass zu jener Zeit ein Teil des Publikums noch Angst hatte, einen Computer überhaupt nur anzufassen.

Bitte beschreiben Sie, wie die Show ablief. Was waren die Regeln?

Wir stellten zunächst Teilnehmer, die in Proben ähnliche Fähigkeiten in einem Spiel zeigten, in Paaren zusammen, um in der Sendung gegeneinander anzutreten. Wer innerhalb von drei Spielen die höchste Punktzahl erreichte, durfte um den großen Hauptpreis spielen: einen eigene Arcade Automaten. Durch die erfolgreiche Beantwortung kleinerer Quizfragen erhielten die Kandidaten die Auswahl über die jeweiligen Spiele. Das waren simple Multiple Choice-Sachen. »Welche Farbe haben im Spiel ›Burger Time‹ die Schuhe von Mr. Hot Dog? Rot oder grün?«. Außerdem gab es eine Bonus-Runde namens »Name The Game-Board« und darüber hinaus galten viele der üblichen Game Show-Regeln.



Wie wurden die Teilnehmer und die Spiele der Sendung ausgesucht?

Es gab regelmäßig Auswahl-Termine, zu denen jeder kommen und vorspielen konnte. Wir suchten nach Spielern mit einer Persönlichkeit, die beim herkömmlichen Game Show-Zuschauer gut ankommen würden. In Bezug auf die Spiele konnten wir aus allen erhältlichen und noch in der Produktion befindlichen Spiele sämtlicher Hersteller und Entwickler wählen. Es war oft ein Mix aus den populärsten und einigen anderen aktuellen Titeln.



»Starcade« war ein Pionier im Feld der Aufzeichnung und Übertragung von Videospielen. Sehen Sie die Show als Vorfahre von Plattformen wie Twitch, die gegenwärtig sehr erfolgreich im Streaming von kompetitiven Games sind?

»Starcade« war die einzige Sendung, die für einen längeren Zeitraum im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Heutzutage kannst du eine TV-Show auf deinem Mobiltelefon schauen, es gab in den letzten Jahren also massive Veränderungen im Bereich der Übermittlung von Video-Inhalten.