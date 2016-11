Für viele unter uns gibt es wahrscheinlich nichts Schöneres, als nach einem langen Tag auf der Couch zu lümmeln und » Game Of Thrones « zu suchten – am besten mit einem Glas Wein in der Hand. Im nächsten Frühjahr könnt ihr noch einen draufsetzen und sogar »Seven Kingdoms Wine« schlürfen. Nach dem Erfolg des Craftbeers zur Serie haben sich HBO und Vintage Wine Estates nämlich nun zusammengetan, um eine passende Weinsammlung herauszubringen. Dann kann man auch darüber hinwegsehen, dass der Start der siebten Staffel ein wenig nach hinten verschoben wurde.Die Sammlung wird einen Chardonnay und eine besondere Rotwein-Mixtur für je $19,99 sowie einen Cabernet Sauvignon für $39,99 umfassen. Wir hoffen natürlich, dass der Wein auch in Europa erhältlich sein wird.Ihr solltet aber vielleicht nicht jedes Mal, wenn Tyrion oder Cersei einen Schluck nehmen, nachziehen. Die beiden sind einiges gewohnt!