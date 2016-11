Da habt ihr ihn, euren Winter! Der Norden jedenfalls trägt nun Weiß. Doch die Jahreszeit selbst ist nicht der einzige Grund, sich im sechsten Westeros-Urlaub warm anzuziehen. Denn während die Königreiche im Clinch liegen und das Schmieden von Allianzen nur schwerfällig vorangeht, ist der gemeinsame, untote Feind vor der Mauer angelangt. Was ist dieser throngewordene Klumpen Schwerter noch wert, wenn die Tore nicht halten? Im Akkord entwirren die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss das kunstfertig verwobene Intrigengespinst von George R.R. Martins Buchreihenvorlage »Das Lied von Eis und Feuer« und lassen Druck vom Kessel.



Das resultiert einerseits in ungewohnt übersichtlichen Fügungen und erleichternder Bösewicht-Liquidation, andererseits aber auch in spektakulären Schlachtenszenen, die den Krieg in all seiner plumpen Primitivität entblößen. Platz für sportlich-geschmeidiges Schaulaufen mit blitzender Klinge ist hier jedenfalls nicht. Vielmehr liegen Galle, Blut und Fäulnis in der Luft. Nach einigen richtungsweisenden Twists der Schlüsselfiguren bleiben den Machern nur noch zwei kurze Staffeln, um dem Serien-Epos ein großes Finale zu bereiten. Es wird so sicher kommen wie der Winter.